Prasówka 10.08.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

30-metrowa wieża widokowa na szczycie Holicy (761 m n.p.m.) w Paśmie Żukowa w Górach Sanocko-Turczańskich koło Ustrzyk Dolnych, to najnowsza atrakcja w regionie. Z górnego tarasu widokowego roztacza się widok na okolicę, czyli Jezioro Solińskie oraz na Bieszczady: Gniazdo Tarnicy, Połoninę Caryńską, Wetlińską i Rawki.

8 sierpnia w Rzeszowskim Urban Labie odbyło się spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Publiczności Rzeszowskiego Sektora Kultury na lata 2023-2030. Podczas niego członkowie firmy KPPM Doradztwo Sp. z o.o. przedstawili w skrócie obszerny projekt, który już niedługo zostanie przekazany władzom miasta do przedyskutowania oraz ewentualnego ostatecznego przyjęcia.

Do groźnie wygladającego wypadku doszło w środę po godz. 10 na przejściu dla pieszych na ul. Lwowskiej w Rzeszowie, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Mieszka I. Potrącona przez samochód została tam kobieta jadąca na hulajnodze. Poszkodowana została odwieziona do szpitala.

Już 19 sierpnia w Rzeszowie rozpocznie się organizowane przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną święto Krainy Rzeszów – miasto i region, krainy, gdzie przygoda stoi dla Was otworem niemalże na każdym kroku.

4 sierpnia ponad pół tysiąca pątników wyruszyło z Rzeszowa w 46. Rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wierni podzieleni na 13 grup mają do pokonania 300 km. Do celu dotrą 13 sierpnia.

Siódma edycja Rankingu miast przyjaznych kierowcom, opracowanego przez Oponeo i aplikację Yanosik, przyniosła wiele zmian. Chociaż Gdańsk utrzymał pozycję lidera wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców, to na pozostałych miejscach widoczne są wyraźne roszady. Podobne przetasowania znajdziemy w zestawieniu miejscowości poniżej 300 tys., gdzie na pierwszym miejscu znalazł się Sosnowiec. Rzeszów spadł z podium na 6. miejsce.

Jarosławscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło dziś w nocy, na autostradzie A4 na wysokości Pawłosiowa. Kierujący audi 86-latek jadąc autostradą pod prąd, zderzył się z hyundiem. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, życia kierującego hyundaiem 42-letniego mieszkańca Rzeszowa nie dało się uratować. 86-latek z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Chętni, którzy chcą otrzymać opaskę będą mogli zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie już na początku września.

Ponad 4 godziny zablokowana była autostrada A4 w kierunku granicy w Korczowej po tragicznym w skutkach wypadku, do którego doszło we wtorek po godz. 22 w Pawłosiowie (odcinek W. Jarosław Zachód - W. Jarosław Wschód). W zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie wypowiedział warunki kontraktu dr. Pawłowi Wiszowi, współtwórcy ośrodka medycyny robotycznej. Co to oznacza dla pacjentów?

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił 31 lipca konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie. Konkurs ma być rozstrzygnięty do 16 października br. To pierwszy konkurs na to stanowisko w historii łańcuckiego Muzeum.