Prasówka 10.03.2024 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Dwie nagrody w USA dla Game Over Cycles (GOC). I miejsce w klasie Extreme Bagger oraz Best Of Show w Broadwalk Custom Bike Show podczas Daytona Bike Week 2024. jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie. To wielki sukces Stanisława Myszkowskiego i jego ekipy z GOC.