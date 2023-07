Prasówka 1.07.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Piknik zdrowia to akcja rzeszowskich kardiologów w Haczowie mająca na celu propagowanie telemonitoringu pacjentów z niewydolnością serca. Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa w ramach Programu "Zdrowie". Rekrutacja pacjentów odbywa się w 9 miejscowościach Podkarpacia. A w sobotę zespół medyków będzie w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

O zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie psycholożki w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, funkcjonariuszki Służby Więziennej, został oskarżony 38-letni Artur R. Grozi mu nawet dożywocie. Akt oskarżenia został w piątek skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 30 czerwca do 2 lipca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Miasta i Gminy Dubiecko, Dni Futomy, Dni Birczy, Dni Radymna, Dni Jarosławia, Dni Gminy Tryńcza, Dni Gminy Leżajsk, Dni Orłów, Dni Ziemi Frysztackiej. Szczegóły w naszej galerii.

W Łańcucie powstała biblioteka naszpikowana nowoczesnymi rozwiązaniami. Tu żadnej książki z około 100-tysięcznego zbioru nie wyniesie się „pod pazuchą”, bo system alarmowy to wyłapie!

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, we współpracy z podkarpackimi funkcjonariuszami oraz policjantami z Pruszcza Gdańskiego i Gdyni nie dopuścili do „ustawki” pomiędzy pseudokibicami pomorskiej i podkarpackiej drużyny.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24. Sprawdź, gdzie w tym zestawieniu są podkarpackie szkoły wyższe.