Pracownicy rzeszowskiego MOPS-u na sesji upomnieli się o swoje prawa

Pracownicy MOPS-u starają się o zwiększenie pensji ponieważ obecnie problemem są bardzo niskie zarobki wykwalifikowanych osób, które posiadają wyższe wykształcenie, często na kilku kierunkach. Pracownicy proponują wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł brutto i zmianę zasad wynagradzania, czyli uregulowanie zasad przyznawania dodatku specjalnego.

-Mam nadzieję, że ktoś usłyszy nasze prośby. Jak był Covid to my normalnie pracowałyśmy pomagając samotnym schorowanym mieszkańcom, najczęściej leżącym. To nie jak w żłobku, że trzeba przewinąć kilkukilogramowe dziecko tylko my mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. Często rodzina takiej osoby tłumaczy, ze nie ma jak to robić bo musi iść do pracy w której dobrze zarabia. Wtedy posyła się nas, a pensja nasza od bardzo długiego czasu stanęła w miejscu. Może w końcu dotrze to do władz miasta oraz radnych -powiedziała nam jedna z pracownic MOPS-u będąca w ratuszu.

