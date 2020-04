Praca w Rzeszowie. Gdzie jest najwięcej ofert, jakich pracowników szukają firmy

Jak wygląda w czasie pandemii koronawirusa sytuacja zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie?

Osoby, które chciałyby się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne lub poszukujące pracy, mogą to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy drogą elektroniczną – korzystając z systemu praca.gov.pl. W ten sposób można dokonać pełnej rejestracji. Wniosek wraz z załącznikami w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto na portalu praca.gov.pl w postaci elektronicznej decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego e-PUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, mogą dokonać rejestracji wysyłając dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie tradycyjną pocztą lub wrzucając je do dedykowanej „wrzutni" przy głównym wejściu Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1a.