Poznajcie straże grobowe z okolic Rzeszowa, Druhowie OSP trzymali warty przy grobie Pańskim i asystowali w procesji rezurekcyjnej Wojciech Tatara

Pełnienie warty przy grobie to zwyczaj znany od XVIII wieku. Teraz kultywowany jest on głównie w Polsce południowo-wschodniej. Warte trzymają najczęściej straże OSP w mundurach galowych od Wielkiego Piątku do Mszy i procesji rezurekcyjnej. Poznajcie kilka jednostek z powiatu rzeszowskiego, które trzymały straż grobową i asystowały w uroczystej procesji.