Poznaj zabytkowe budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dworek Gumińskich, znajdujący się na Zalesiu. To piękna XIX-wieczna rezydencja. Budynek został wybudowany w XIX w. dla rodziny Gumińskich, właścicieli Zalesia od ok. połowy XIX w. do 1944 r. Warto zwrócić uwagę na jego wyjątkową architekturę.

Archiwum UR