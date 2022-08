Pożegnanie wakacji z CH Plaza Rzeszów. W programie m.in. strefa malucha, animacje, gry i zabawy

Przez dwa dni na dzieci przygotowujące się do powrotu do szkoły i tych młodszych czekać będzie wiele atrakcji. W sobotę 27 sierpnia 2022 r. od 12:00 do 18:00 na parterze CH Plaza Rzeszów czekać będzie strefa malucha z namiotem z piłeczkami oraz tunelem dla dzieci. Dodatkowo odwiedzający Centrum będą mogli uczestniczyć w drewnianych eco-grach, zabawach z animatorami oraz strefie Centrum Psychorozwoju TUTU z pacynkami, kolorowankami balonami.

Najważniejszą częścią tego dnia będą warsztaty robienia Latawców. Dzieci będą wykonywać latawce z materiałów udostępnionych przez CH Plaza Rzeszów. Wszystko pod okiem animatorów. Latawce przygotowane podczas warsztatów wezmą udział w konkursie na Wymarzony Latawiec. Finał odbędzie się następnego dnia.

W niedzielę 28 sierpnia 2022 pożegnanie wakacji w CH Plaza Rzeszów przeniesie się na dach Centrum. Tam od godziny 15:00 do 18.00 główną atrakcją będzie finał konkursu na Wymarzony Latawiec. Uczestnicy będą prezentować wykonane podczas sobotnich warsztatów Latawce i opowiadać o nich Jury konkursowemu. Wszystkie prace zostaną nagrodzone. Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrodę specjalną – Plecak ze szkolną wyprawką. Wybrane zostanę najbardziej kreatywne prace oraz opowieści na ich temat.

Dodatkowo w trakcie finału dla wszystkich dzieci zaplanowano malowanie twarzy i tatuaże, animacja przy muzyce i mega bańki mydlane. Będzie także Zumba Family, dmuchana zjeżdżalnia oraz wata cukrowa i popcorn.