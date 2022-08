Powstanie nowa kładka na rzece Strug w Rzeszowie

Umowę w sprawie projektu i wykonania kładki podpisało we wtorek miasto. Kładkę zaprojektuje rzeszowski Promost Consulting. Będzie ona miała około 30-35 metrów długości. Na początku Promost Consulting przedstawi kilka koncepcji projektu kładki wraz z kilkoma koncepcjami dojść do kładki. Wszystkie one zostaną przedyskutowane z miastem i mieszkańcami miasta.

– Szerokość kładki wynika nie tylko z szerokości rzeki, ale i terenu zalewowego. Planując taki obiekt nad rzeką, musimy brać pod uwagę fakt przejścia tą rzeką tzw. wysokiej wody. To jest jedyny elementem tej kładki, który musimy jeszcze policzyć. Szerokość kładki wyjdzie ok. 3,5 metra i będzie typowa dla kładki pieszo - rowerowo. Wszystko wskazuje na to, że nie ma potrzeby budować jej szerszej – mówił we wtorek prezes Promost Consulting prof. Tomasz Siwowski po ceremonii podpisania umowy z miastem.