Powraca Letni Ogródek Kulturalny w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury. Na początek kino... rowerowe!

W tej nowej formule powraca znany nam już Letni Ogródek Kulturalny. Spotkania te organizowane są przez Rzeszowski Inkubator Kultury przed budynkiem Estrady Rzeszowskiej przy ul. Jagiellońskiej 24.

Letni Ogródek Kulturalny - jaki film zobaczymy?

"Nie dojechać nigdy" to opowieść o życiu Piotra Strzeżysza - współczesnego nomady, który od ponad 20 lat włóczy się po świecie ze swoim jednośladem. Samotne noce w bezludnych zakątkach globu, obcowanie z duchami, niezliczone spotkania z "innym", zmartwienia mamy, góry, koty i przemożną chęć niedojechania do celu – to wszystko składa się na obraz fascynującej podróży, która, jak mówi sam bohater, zaczęła się już w momencie jego narodzin.