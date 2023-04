Ponad 620 maszyn na rozpoczęciu Sezonu Motocyklowego w Borku Starym [ZDJĘCIA] Paweł Dubiel

Jasna Góra Różańcowa w Borku Starym niedaleko Rzeszowa, to miejsce dość szczególne. Przybywa tu wielu pielgrzymów, by w ciszy pospacerować, pomodlić się i oddać cześć Matce Bożej w jej cudownym wizerunku. Przybywają tu również dość dyskretnie posiadacze dwóch kółek, aby rozpocząć nowy sezon motocyklowy. Tak też było 16 kwietnia. W niedzielę do Sanktuarium Matki Bożej Borkowskiej przyjechało 623 motocykli. Zobaczcie fotorelację!