Ponad 200 piosenek muszą przesłuchać jurorzy 19. edycji „Carpathia Festival”

Przed jurorami niełatwe zadanie. Do 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” napłynęła ogromna liczba zgłoszeń. Swoje autorskie piosenki – w sumie ponad 200 - nadesłali wokaliści z najróżniejszych zakątków Polski i Europy. To reprezentanci kilkudziesięciu polskich miast z Rzeszowem na czele, od największych jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, po mniejsze, lecz bez wątpienia bogate w talenty, jak Jarosław, Bielsko-Biała czy Zakopane. O udział w finale Carpathia Festival walczą z nimi reprezentanci: Chorwacji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Norwegii, Słowacja, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy!

Jurorzy komisji kwalifikacyjnej wybiorą Złotą 15 Finalistów. Zostaną oni zaproszeni na Finał Festiwalu, który odbędzie się 22 i 23 lipca 2023 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie! Tu będą walczyć o Grand Prix i wiele wspaniałych nagród.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival” odbywa się w stolicy województwa podkarpackiego od 2005 roku i w przyszłym roku świętował będzie XX – jubileuszową edycję! To tu pierwsze nagrody zdobywały takie gwiazdy jak: Ralph Kamiński i Tomasz Szczepanik z zespołem Pectus.

Jego pomysłodawczynią i dyrektorem jest Anna Czenczek. Już 18 lat temu, podczas drugiej edycji festiwal zyskał status wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. Od tej pory informacje o nim i zaproszenia do udziału docierają do artystów na całym świecie. Z całego też świata płyną zgłoszenia od wokalistów, muzyków i zespołów, którzy chcą w Rzeszowie powalczyć o główną nagrodę. Jest nią promocja zwycięzcy w postaci dofinansowania wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej o wartości 15 000 zł, zaproszenie do koncertu w kolejnej edycji Festiwalu oraz pamiątkowa statuetka. Przyznawane są również nagrody i wyróżnienia, m.in. dla najlepszej osobowości scenicznej. Uczestnicy festiwalu są nagradzani również przez takie instytucje jak m. in.: Stowarzyszenie Autorów Wykonawców SAWP, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, czy Fundacja im. Krzysztofa Dzikowskiego w Warszawie.