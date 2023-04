Politechnika Rzeszowska zajęła 14. miejsce w Polsce w najnowszym rankingu Webometric

Każda uczelnia jest klasyfikowana w kilku rankingach, w zależności od położenia geograficznego. Wskazuje się w nich pozycję uniwersytetu na tle świata, kontynentu, regionu i kraju. Ranking tworzony jest na podstawie złożonego wskaźnika, który bada treści opublikowane w Internecie. Pod uwagę brane są trzy wskaźniki: Visibility - oceniający udział zewnętrznych stron internetowych, które odsyłają do strony głównej instytucji (50% wagi), Transparency/Openness - uwzględniający liczbę cytowań stu najlepszych autorów (z wyłączeniem pięciu pierwszych) na podstawie Google Scholar Citations (10% wagi), Excellence/Scholar - analizujący liczbę artykułów wśród 10% najczęściej cytowanych na podstawie danych gromadzonych przez Scimago, a pod uwagę brane są artykuły nawiązujące do jednej z 26 dyscyplin naukowych (40% wagi).

Webometryczny ranking uniwersytetów świata powstał z inicjatywy Cybermetrics Lab, grupy badawczej z hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań Naukowych. Jego celem jest zwiększenie obecności instytucji akademickich i badawczych w Internecie oraz promowanie otwartego dostępu do publikacji wyników naukowych. Od 2004 r. co pół roku Cybermertics Lab publikuje wyniki badań naukowych, które prezentują wiarygodne informacje na temat obecności uniwersytetów w sieci.

Biorąc pod uwagę tylko wskaźnik Visibility, który stanowi 50% końcowego wyniku rankingu, Politechnika Rzeszowska zajmuje 653. miejsce na świecie i 5. w Polsce.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest wyróżniającą się uczelnią w południowo-wschodniej Polsce. Jest uwzględniania w gronie najlepszych uczelni na świecie, co potwierdzają wyniki czołowych rankingów instytucjonalnych i tematycznych, w tym m.in. rankingu szanghajskiego ARWU, Times Higher Education, THE Impact, US News oraz Webometrics.