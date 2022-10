Politechnika Rzeszowska w prestiżowym THE World University Rankings 2023 Beata Terczyńska

W najnowszym THE World University Rankings 2023 znalazły się 32 polskie uczelnie. To światowe zestawienie obejmuje w najnowszej edycji ponad 1799 podmiotów szkolnictwa wyższego o różnym profilu ze 104 państw, co czyni je największym i najbardziej zróżnicowanym dotychczasowym rankingiem uniwersytetów.