Policjant zatrzymał się i pomógł mężczyźnie, który leżał na chodniku ze złamaną nogą

Zdarzenie miało miejsce na ulicy Okulickiego w Rzeszowie. Policjant ze Strzyżowa, wyjeżdżając z parkingu, zauważył leżącego na chodniku mężczyznę. Mł.asp. Andrzej Skwierz podszedł do mężczyzny, który jak się okazało przewrócił się i najprawdopodobniej złamał nogę. Funkcjonariusz udzielił mu pomocy przedmedycznej i wezwał pogotowie. Następnie na prośbę żony 70-letniego mężczyzny, podwiózł ją do szpitala, gdzie trafił jej mąż.

Mieszkaniec Rzeszowa napisał list do Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, w którym wyraził podziękowania „…za wspaniała postawę w czasie mojego wypadku, w którym to złamałem nogę. Pan Andrzej Skwierz jako pierwszy udzielił mi pomocy psychicznej i fizycznej. Zadzwonił po pogotowie, czekał aż przyjedzie ambulans, a potem moją żonę podwiózł do szpitala. Czekał tam, aż przyjedzie karetka, za co mu jestem bardzo wdzięczny, aby takich policjantów i ludzi było najwięcej w waszej policji…”.