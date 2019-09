Policjanci z Rzeszowa pokazali przedszkolakom jak zabezpieczać ślady, na miejscu zdarzenia [ZDJĘCIA]

"Niemapa" Bieszczad - ułatwi wakacje z maluchem?

Bieszczady to świetne miejsce, by na chwilę zapomnieć o codzienności. Co jednak, jeżeli chcemy na wycieczkę zabrać również swoje pociechy? O to, żeby się tam nie zanudziły, zadbali twórcy Niemapy, wydając bieszczadzką edycję.