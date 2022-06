Policjanci urządzają hałaśliwe pobudki mieszkańcom Rzeszowa [WIDEO]

- W dniu dzisiejszym była to godzina 5:47 przejechała kolumna na sygnałach około 5 pojazdów. Sytuacje gdzie często w godzinach porannych przejeżdża na sygnale nawet kilkanaście pojazdów zdarzają się regularnie i codziennie od kilkunastu tygodni. Niestety, umiejscowienie bloków osiedla Skyres - mieszkań na południe - powoduje, że nadjeżdżające kolumny uprzywilejowane z sygnałami dźwiękowymi powodują nawet drżenie szyb i ból uszu, w związku z nakładaniem się fal dźwiękowych i intensywności dochodzącej do 120dB. Brzmi to jak wyimaginowany problem człowieka, który się nudzi, jednak proszę mi wierzyć kilkanaście poranków z rzędu, szczególnie przy otwartym oknie w porze letnie potrafi złamać najtwardszych psychicznie –skarży się pan Karol na dodatek przesyła film z przejazdu kolumny.