Policja zatrzymała trzy osoby, podejrzewane o pobicie 38-letniego mężczyzny w Rzeszowie OPRAC.: KWP Rzeszów/US

KWP Rzeszów

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie ustalili i zatrzymali trzy osoby, podejrzewane o pobicie mężczyzny. Do zdarzenia doszło w maju, przed jednym z lokali w centrum miasta. Podejrzani przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.