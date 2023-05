Policja zatrzymała samochód, w którym przewożone były skradzione części do traktorów

Kryminalni z rzeszowskiej komendy uzyskali informację, że z terenu jednej z podrzeszowskich firm dochodzi do kradzieży części do maszyn rolniczych. Funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę i obserwowali to miejsce. Na tyłach firmy zauważyli dwie osoby, które energicznie przenosiły jakieś przedmioty. Po pewnym czasie w to miejsce podjechał samochód. Funkcjonariusze z odległości obserwowali całe zdarzenia. Gdy pojazd zaczął odjeżdżać, postanowili go zatrzymać. W fiacie stilo, którym kierował 24-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, ujawnili agregat prądotwórczy, 4 przekładnie kątowe oraz 4 wałki WOM.

W pojeździe razem z mężczyzną przebywała jego znajoma. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie zostali wstępnie przesłuchani. Funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego, wykluczyli udział 24-letniej mieszkanki powiatu rzeszowskiego w przestępczym procederze. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka, a po czynnościach zwolniona. Ponadto, przyjęli oficjalne zawiadomienie o kradzieży mienia od przedstawiciela pokrzywdzonej firmy.