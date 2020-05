Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Rzeszowa. Widziałeś go?

W Rzeszowie grasują złodzieje. Seria włamań na kilku osiedlach

Zaczęło się w połowie grudnia. Do końca lutego policja odnotowała 24 włamania do mieszkań w Rzeszowie. Złodzieje kradną pieniądze i biżuterię. Policja zapewnia, że złapanie sprawców to sprawa priorytetowa.