Pokaz tanga argentyńskiego w rzeszowskim BWA [ZDJĘCIA]

Elise Roulin to asystentka w studiu prowadzonym przez Rodolfo Dinzela i jego syna w Buenos Aires. Ma polskie korzenie, ale urodziła się we Francji w miasteczku pod Paryżem. Tam dorastała i kształciła się. W jednej z uczelni w Normandii uzyskała tytuł doktora fizyki. Jeszcze na studiach Elise rozpoczęła naukę tańca. Dla tanga zostawiła wszystko przeniosła się do Argentyny. Ostatnio mieszkała w Polsce.

Fernando de Lutiis to Argentyńczyk, który tango tańczy od dzieciństwa. Uczył się u najlepszych nauczycieli w Buenos Aires. Obecnie mieszka w Krakowie.

Oboje są niezwykle ciepli i interesujący jako ludzie.