Pójść na kawę i wrócić z kotem? To będzie możliwe. W Rzeszowie powstanie Kocia Kawiarnia

Czarny jak pieprz Pepper i nieco pulchny Kropek to ukochane koty Pawła i Magdy, osób, które w Rzeszowie chcą otworzyć pierwszą kocią kawiarnię. Kawa w towarzystwie kota, będzie możliwa także poza domem. W „Kociowie” oprócz kawy i ciastka będziemy mogli pogłaskać kota, a nawet zabrać go ze sobą do domu. Trwa zbiórka pieniędzy wspierająca otwarcie lokalu.