Pogoda na tydzień w Rzeszowie - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogodę na tydzień dla Rzeszowa warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni dla Rzeszowa przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od wtorku (29.10) do poniedziałku (04.11). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Rzeszowa na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: wtorek, 29.10 Spodziewana temperatura we wtorek w Rzeszowie to 10°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Rzeszowie we wtorek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 29.10.2019: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.8

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: środa, 30.10 W ciągu dnia w środę w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 7°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -6°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rzeszowie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. -7 do -5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 30.10.2019: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: -6°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: czwartek, 31.10 W ciągu dnia w czwartek w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 7°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do -5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rzeszowie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. -6 do -4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 31.10.2019: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: -5°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: piątek, 01.11 W ciągu dnia w piątek w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Rzeszowie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie w piątek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 01.11.2019: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: sobota, 02.11 W ciągu dnia w sobotę w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 12°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 5°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Rzeszowie w sobotę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie w sobotę:

przewaga chmur. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 4 do 6 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 02.11.2019: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.2

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: niedziela, 03.11 W ciągu dnia w niedzielę w Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 13°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 6°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Rzeszowie w niedzielę wynosić będzie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie w niedzielę:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 12 do 14 °C, min. temp. 5 do 7 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 03.11.2019: Temperatura w dzień: 13°C.

Temperatura w nocy: 6°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Rzeszowie: poniedziałek, 04.11 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Rzeszowie to 14°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 5°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Rzeszowie w poniedziałek wynosić będzie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rzeszowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Rzeszowie w poniedziałek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 4 do 6 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Rzeszowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 04.11.2019: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.3

