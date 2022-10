Podkarpackie duchy i straszydła: najbardziej nawiedzone miejsca niedaleko Rzeszowa na weekend z dreszczykiem. Gdzie spotkać diabła Didko? Emil Hoff

Podkarpacie ma turystom wiele do zaoferowania. Są jednak niedaleko Rzeszowa także takie miejsca, które strach odwiedzić. W zamkach grasują tam duchy, po lasach biegają diabły i stoją pogańskie ołtarze, a w jednym kościele znaleziono nawet ludzkie zęby. Czy odważycie się zajrzeć do galerii 16 najbardziej nawiedzonych miejsc na Podkarpaciu? Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 Lowdown, CC BY-SA 3.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Województwo podkarpackie jest piękne, ale bywa też tajemnicze i nieco straszne. Weekend to świetna pora, by wybrać się na wycieczkę z dreszczykiem do miejsc, gdzie spotkać można duchy i diabły Podkarpacia. Stare zamki, tajemnicze pogańskie świątynie, fortyfikacje, z których można już nigdy nie wyjść - nie brak w okolicach Rzeszowa miejsc, do których zapuszczą się tylko najodważniejsi. Zapraszamy do przewodnika po 16 najbardziej nawiedzonych i niepokojących miejscach na Podkarpaciu, w sam raz na weekendową wycieczkę dla poszukiwaczy mocnych wrażeń.