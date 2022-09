Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Jasionce szuka animatorów i edukatorów

Na stanowisko animator pokazów w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce określono zakres obowiązków. Osoba na tym stanowisku będzie m.in. zajmować się przygotowaniem scenariuszy pokazów i prowadzeniem pokazów naukowych, obsługiwać zwiedzających podczas ekspozycji wystaw mobilnych, zachęcać zwiedzających do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania czy informować i aktywne wspierać zwiedzających w interakcji z eksponatami.

Od kandydatów wymaga się minimum średniego wykształcenia, umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania informacji odbiorcom w różnym wieku, komunikatywności i umiejętności dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców, motywacji do pracy oraz chęci zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. To tylko kilka z warunków, jakie powinien spełniać kandydt.

W zamian PCN oferuje m.in. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych oraz dodatkowego ubezpieczenia grupowego,

współpracę w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole oraz szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji,