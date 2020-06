Podkarpacki Festiwal Organowy w zmienionej formule. Koncertów z kościołów w Rzeszowie, Jarosławiu, Starej Wsi i Lutczy posłuchamy online

Cieszanów Rock Festiwal 2020. Znamy pierwsze zespoły!

Adam „Nergal” Darski z projektem Me And That Men, Batushka, Psy Wojny, Cela Nr 3, Mulk i Arek Jakubik z zespołem. Wczoraj organizatorzy przedstawili szczegóły 11. edycji Cieszanów Rock Festiwal.