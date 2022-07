Podkarpacki Festiwal Organowy 2022. W niedzielę, 24 lipca zapowiada się piękny koncert w Lutczy. To tylko 40 km od Rzeszowa

Po raz 32. w podkarpackich świątyniach zabrzmi muzyka organowa i z towarzyszeniem organów.

Tegoroczny kalendarz koncertów to sześć miejscowości w różnych częściach południowo-wschodniej Polski. Będą to: Rzeszów, Jarosław, Stara Wieś, Lutcza, Ropczyce i po raz pierwszy podrzeszowski Chmielnik. Odbędzie się w sumie dwanaście muzycznych wieczorów. Wystąpi trzynastu artystów, którzy zechcą podzielić się z podkarpacką publicznością swoją sztuką.

A już w niedzielę, 24 lipca godz. 17 w urokliwym kościele w Lutczy (gm. Niebylec) odbędzie się recital Błażeja Musiałczyka i Pauliny Tkaczyk. Wstęp wolny!

- Godnym kontynuatorem oliwskich tradycji jest organista Błażej Musiałczyk, który po raz pierwszy zagości na Podkarpaciu. Chociaż nasz festiwal, poprzez nazwę, określa swoją formułę jako cykl koncertów organowych, to jednak organy jawią się także w jego programie jako instrument współtworzący sztukę muzyczną wraz z innymi instrumentami - opowiada dr. hab. Marek Stefański, dyrektor Podkarpackiego Festiwalu Organowego. - Paulina Tkaczyk jest miłośniczką klawesynu i muzyki klawesynowej, które to dziedziny sztuki stały się jej specjalnością. Nie tylko gra wszechstronną literaturę muzyczną przeznaczoną na ten instrument, solową i kameralną, ale potrafi też pięknie opowiadać o jej historii i osobliwościach klawesynu. Jest więc znakomitą i ze wszech miar godną ambasadorką swojej sztuki. Publiczność, która przybędzie do urokliwego lutczańskiego kościoła na recital tych dwojga artystów, z pewnością nie dozna zawodu.

Organizatorem Podkarpackiego Festiwalu Organowego jest Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE.