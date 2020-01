Ponad miliard złotych zainwestowanych środków, 8 tyś. miejsc pracy, 26 inwestorów. To podsumowanie długofalowej współpracy pomiędzy tarnobrzeskim oddziałem Agencji Rozwoju Przemysłu a stalowowolskim samorządem. Jej najnowszym efektem jest hala produkcyjno-magazynowa, w której uroczystym otwarciu udział wziął prezydent RP Andrzej Duda i tłumy mieszkańców.

Inwestorem obiektu o powierzchni ponad 11,5 tys. mkw., który zlokalizowano przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli, jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Choć hala ma przeznaczenie przemysłowe, z okazji otwarcia, na jeden dzień, zamieniła się w przestrzeń ekspozycyjną. Oddaniu obiektu towarzyszyła bowiem inauguracja Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od COP do Gospodarki 4.0”. W wydarzeniu wzięło udział prawie 70 firm, które na swoich stoiskach pokazały, jak innowacyjne potrafią być produkty „made in Poland”.- Właśnie tutaj, jak w soczewce, pokazujemy siłę polskiej gospodarki – mówił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. - Dziękuję ARP za to, że w swojej strategii widzi takie miasta – średnie, ale z potencjałem, które mają wielką siłę, ale muszą mieć też wsparcie i to wsparcie najlepiej widać właśnie w tej hali.W uroczystości udział wziął prezydent Andrzej Duda, który odsłonił tablicę pamiątkową i oficjalnie otworzył obiekt.- Częścią tej wystawy jest Polska Wystawa Gospodarcza. To firmy, które mogą pochwalić się tym, że znajdują się w awangardzie nowoczesnego, światowego działania. PWG prezentuje to, co mamy w Polsce najlepszego, pokazuje że jesteśmy coraz bardziej nowoczesnym państwem – mówił prezydent, który część swojego przemówienia poświęcił też Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu.- Powstanie COP było skokiem gospodarczym. To, co staramy się realizować, zwłaszcza w ostatnich latach, to kolejny skok. Nie mam wątpliwości, że jest nam potrzebny - skok w nową erę tzw. gospodarki 4.0.Problematyce gospodarki 4.0 i temu, czy i w jaki sposób może się ona łączyć z przemysłem tradycyjnym, poświęcone były dwa panele eksperckie. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele wystawców, a także wiceprezes ARP, Paweł Kolczyński.- Historyczne doświadczenie miasta i regionu w dziedzinie tradycyjnego przemysłu powoduje, że to doskonały teren do rozwijania nowoczesnych przedsiębiorstw, z których nie tylko Stalowa Wola, ale i całe Podkarpacie zaczyna słynąć – mówił Paweł Kolczyński. Huta Stalowa Wola jest najlepszym przykładem na to, że ten klasyczny przemysł, bo przecież COP z takim był związany, uzyskuje zupełnie nowy wymiar. Podobnie ta nowoczesna hala, która ma przecież przeznaczanie produkcyjne, ale wyraźnie odbiega od obrazu, jaki wielu z nas ma w głowach myśląc o tego rodzaju obiekcie.Na otwarciu hali pojawiły się tłumy mieszkańców Stalowej Woli. Atrakcji było mnóstwo, bo niemal każda z wystawiających się firm prezentowała swoje flagowe wyroby i produkty oferując testy, eksperymenty albo degustacje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się m.in. kapsuła badań zmysłów, imponujący wóz bojowy, czy stoisko województwa, z którego jak ciepłe bułeczki znikały atlasy podkarpackich tras rowerowych. Uczestnicy mogli też m.in. oglądać polską ceramikę, próbować lokalnych wyrobów, testować suplementy diety czy produkty dla dzieci.Testy na kolejnych stoiskach przeprowadzał też prezydent, który po kolei odwiedzał wystawców, rozmawiał z przedstawicielami firm i próbował swoich sił m.in. w pracy z… lutownicą.Agencja Rozwoju Przemysłu zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi - SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, w której zlokalizowana jest stalowowolska hala. Obiekt składa się z trzech niezależnych stref o powierzchni 5, 3 i 2 tys. mkw. Nieco ponad 1,5 tys. mkw. zajmuje część biurowa i socjalna. Całość uzupełnia parking na 160 samochodów. Jakie firmy znajdą tutaj swoje miejsce? Rozmowy trwają.- Mamy kilku chętnych, ale musimy tak to ułożyć, aby optymalnie tę halę zagospodarować i dać inwestorom jak najlepsze warunki do pracy - tłumaczy wiceprezes Kolczyński i dodaje, że ARP, która inwestuje w Stalowej Woli od 23 lat, planuje już kolejne realizacje.- Niedawno razem z ratuszem, powołaliśmy spółkę, której zadaniem jest wybudowanie obiektu biurowego. To też wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, którzy potrzebują nie tylko obiektów typowo produkcyjno-magazynowych, ale także powierzchni, w których mogą prowadzić np. działalność usługową. Planujemy również budowę kolejnej hali - wylicza.