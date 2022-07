Podkarpaccy policjanci obchodzili dziś swoje święto w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

W tegorocznych obchodach 103 rocznicy powstania policji wziął udział Komendant Główny gen. insp. Jarosław Szymczyk, bp. Jan Wątroba, parlamentarzyści do Sejmu RP i europarlamentu z regionu, wojewoda podkarpacki, władze województwa, prezydent Rzeszowa oraz zaproszeni goście.

-Bardzo się cieszę, ze po dwóch latach przerwy mogłem przyjechać do Rzeszowa i podziękować za waszą służbę. Kiedy w 2019 roku tutaj na placu farnym świętowaliśmy setną rocznicę powołania policji to nikt z nas nie przypuszczał w swoich przewidywaniach jak ciężkie czasy przed nami. Nalezą się wam ogromne słowa wdzięczności i uznania za wasz trud wysiłek, poświęcenie, zaangażowanie, za niejednokrotnie narażanie własnego życia i zdrowia – mówił do zebranych gen. insp. Jarosław Szymczyk.