Podczas Świątecznego Miasteczka w Rzeszowie czeka nas Festiwal Czekolady Beata Terczyńska

Festiwal Czekolady zawita od 16 do 18 grudnia do Miasteczka Świątecznego w Rzeszowie! Rynek miasta zamieni się w centrum czekolady. To także czas na świąteczne zakupy i prezenty dla najbliższych.