Pod koniec roku zostanie otwarta nowa ulica Batorego [FOTO, WIDEO]

Wykonawca tej bardzo ważnej dla miasta inwestycji, czyli firma Strabag sp. z o.o., zapowiada zakończenie kontraktu na koniec tego roku. - Przedłużenie prac, względem pierwotnego terminu (październik 2022 r.) wynika z prowadzonych badań archeologicznych – informuje Łukasz Mielnik z biura prasowego Strabag.

Modernizacja mostu kolejowego na kierunku przemyskim i dróg w jego okolicy jest szczególnie ważna dla mieszkańców os. Tysiąclecia, którzy mają teraz utrudnioną komunikację ze śródmieściem. Na ul. Kochanowskiego i Marszałkowskiej w godzinach szczytu tworzą się korki. Zaniepokojeni mieszkańcy Tysiąclecia dzwonili do redakcji Nowin z informacją, że na przebudowywanej ul. Żółkiewskiego, biegnącej od ul. Siemieńskiego do ul. Batorego, „nic się nie dzieje”.

- Na ul. Żółkiewskiego nie było przestojów. Takie wrażenie można było odnieść, ponieważ prowadzone były roboty branżowe, których stopień zaawansowania w ostatnim tygodniu sierpnia był już na tyle duży, że możliwe jest teraz kontynuowanie robót drogowych – wyjaśnia Łukasz Mielnik.

Rozmówca Nowin przyznaje, że realizowana przez Strabag inwestycja nie należy do łatwych. Wylicza, co na to się składa:

- duża ilość robót branżowych (roboty drogowe stanowią niespełna 20 proc.), to znaczy: przebudowa praktycznie wszystkich sieci od kanalizacji sanitarnej na głębokości 8 metrów przez kanalizację deszczową na głębokości 6 metrów, przebudowa wodociągów, sieci niskiego i wysokiego napięcia oraz sieci teleinformatycznej i ciepłowniczej;

- wykonanie przejazdu pod linią kolejową na głębokości 6 m oraz wykonanie żelbetowej płyty dennej w ciągłym betonowaniu w ilości około 1 700 m sześc. (sam wiadukt wraz ze ścianami szczelinowymi został wykonany przez PKP);

- wykonanie palisad na dojazdach do wiaduktu kolejowego oraz murów oporowych;

- budowa ronda na ulicach Głowackiego, Fredry, Batorego, Siemiradzkiego;

- przebudowa 12 skrzyżowań.

Wchodzące w skład całej inwestycji rondo przy siedzibie ZUS częściowo zostanie oddane do użytku w drugiej połowie września (wykonanie wszystkich prac na rondzie potrwa jeszcze do końca października).

Artur Gernand z kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa dodaje, że w ramach tej inwestycji zostanie przebudowanych w sumie w różnym zakresie 16 ulic. Najważniejsza zmiana będzie polegała na tym, że ruch pod nowym wiaduktem kolejowym będzie odbywał się dwustronnie, bezkolizyjnie i bez świateł. Stara ul. Batorego będzie ślepa, a nowa pobiegnie lekkim łukiem i równolegle do jej starego przebiegu bezpośrednio od ronda przy siedzibie ZUS do ul. Jana Styki i dalej poprowadzi wprost do przejazdu pod mostem kolejowym.

– Powstanie nowe połączenie północnej i południowej części miasta, alternatywne dla zatłoczonej al. Lisa Kuli, Cieplińskiego i wiaduktu tarnobrzeskiego - wyjaśnia A. Gernand.

Inwestycja kosztuje 50 mln zł i została dofinansowana ze środków UE.