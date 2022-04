Po "LUST" przyszedł czas na "Władzę". Autorka erotyków z Rzeszowa z kolejną premierą

Historia przedstawia życie kobiety walczącej o swoją ponowną niezależność i szukającej sposobu na toksyczny związek, w którym tkwi.

- Bezduszny mąż szantażuje ją, aby nawiązała romans z jego największym konkurentem i w ten sposób uzyskała informacje wewnętrzne, które pomogą go zniszczyć. Sprawy ogromnie się komplikują, kiedy intencje bohaterki zostają przejrzane już na początku. Mimo wszystko rzeczywiście wchodzi ona z tym rywalem w relację, lecz ma to na celu przeciwieństwo tego, co zostało jej narzucone - opisuje Magdalena Pasternak.