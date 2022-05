Płyta "Radio niebieskie oczy Heleny" kultowego rzeszowskiego zespołu 1984 będzie na winylu

To bardzo dobra wiadomość dla fanów legendy zimnej fali z Rzeszowa. Wydawnictwo PASAŻER poinformowało, że grupa 1984, wydaje winylową płytę „Radio niebieskie oczy Heleny”. To trzeci studyjny album rzeszowskiej legendy – zespołu 1984, nagrany w 1990 roku. Choć pojawiło się na nim kilka utworów znanych już wcześniej i choć mieści się w szeroko pojętej nowofalowej stylistyce charakterystycznej dla zespołu, po raz kolejny jest inny. Inny niż to co znaliśmy z jarocińskich koncertów zespołu i nagrań radiowych z lat 80-tych, inny niż demówka „Why not?” czy płyta „Specjalny rodzaj kontrastu”. Po prosto Mizerny – lider zespołu, autor muzyki i tekstów, nie lubi grać dwa razy tego samego. Każde kolejne nagranie czy płyta rzeszowskiego zespołu, zawsze jest nowością, choć od pierwszej nuty wiesz, że to jest to samo niepodrabialne 1984.

Na płycie „Radio niebieskie oczy Heleny” mroczne wizje emanujące z nowych tekstów, towarzyszą „kwaśnemu” brzmieniu w którym swobodnie znajdziemy echa zarówno Alien Sex Fiend jak i The Stooges. Ta koncepcja przykuwała uwagę swoim dekadenckim i obrazoburczym charakterem zarówno na początku lat 90-tych jak i przykuwa ją po 30 z hakiem latach. Bo wreszcie album ten ukazuje się na winylu.