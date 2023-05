Plaza zaprasza na Dzień Mamy z gwiazdami "The Voice of Kids" i "The Voice of Poland"

Festiwalowy konkurs piosenki pod hasłem "Zaśpiewam Ci Mamo" organizowany jest z okazji Dnia Mamy.

- Do konkursu mogą się zgłaszać wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Każdy uczestnik będzie mógł zaśpiewać dowolną piosenkę, musi ona jednak być związana z tematyką całego Festiwalu. Na zgłoszenia uczestników za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.plazarzeszow.pl organizatorzy czekają do niedzieli 21 maja. Obowiązuje limit zgłoszeń, decyduje kolejność zgłoszeń - podaje zasady Katarzyna Szewerniak - Pawlak, manager ds. marketingu Centrum Handlowego Plaza Rzeszów.

Dodaje, że na najlepszych uczestników konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe i finansowe.

- Festiwalowe występy oceniać będzie wyjątkowe jury. W wydarzeniu uczestniczyć będzie aż pięciu zwycięzców, finalistów i uczestników telewizyjnych show "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" pochodzących z Podkarpacia. Wszystkim występom przysłuchiwać się będzie Ola Nizio, zwyciężczyni V edycji "The Voice of Poland". W jury zasiądą także Miłosz Siekierski (finalista "The Voice Kids") oraz Daniel Lipiec uczestnik V edycji "The Voice of Poland". W Festiwalu udział wezmą także Elena Jakubiec i Oliwier Szot – uczestnicy II edycji programu "The Voice Kids" - przedstawia.