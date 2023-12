Pizzerie, które warto odwiedzić w Rzeszowie. Te miejsca są polecane w grudniu 2023

Dodatki, jakie możemy na niej zobaczyć to sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano, ser mozzarella fior di latte i świeża bazylia. Jako dopełnienie smaku całość skrapia się najwyższej jakości oliwą z oliwek.

Pizza neapolitańska robiona jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces dojrzewania trwa od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić potrzeba odrobiny drożdży, wody, mąki. Formowanie placków odbywa się w taki sposób, żeby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku stają się one bardziej puszyste. Podczas wyrabiania trzeba pamiętać, by grubość ciasta nie miała więcej niż 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni.

To rodzaj pizzy który charakteryzuje się brakiem sosu pomidorowego. Smaruje się ją białym sosem z krowiego mleka. Dodatkami mogą być: szparagi, szpinak, brokuły, cukinia, papryka, pieczarki, oraz mięso, np. kurczak. Nie można pominąć także sera, np. pleśniowego. Ciasto odznacza się większą chrupkością, a w trakcie wyrastania potrzebuje więcej czasu.

Pizza wywodzi się oczywiście z Neapolu, a jej pierwsze wypieki datowane są na XVIII wiek. W tym czasie otwierano pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których podawano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, ziołami i serem. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który spopularyzował je jeszcze bardziej. Następca wprowadził przysmak na dwór.

Legenda głosi, iż pizza Margherita pochodzi od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni jednej z pizzerii przyrządził jej nowe danie, pizzę z mozzarellą. Królowa była nią zachwycona i zaczęto ją tak nazywać.

Popularność tego przysmaku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została otwarta w 1905 roku. W innych regionach Włoch pizza stała się modna dopiero po drugiej wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

Dzisiaj to jedno z popularniejszych miejsc, do którego wybieramy się w wolnym czasie, w przerwie na lunch. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Rzeszowie. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.