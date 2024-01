Pizzerie, do których warto się wybrać w Rzeszowie. Polecane miejsca w styczniu 2024

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Najczęściej są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Pizzę rzymską wypieka się w niższej temperaturze, w 350 stopniach, przez około 3 minuty. Z pewnością jest podawana w pizzeriach w Rzeszowie.

Pizza sycylijska

Puszysty, wyrośnięty placek to pizza sycylijska. Na początku był to posiłek stworzony dla robotników. Najczęściej nie zawiera sosu pomidorowego, choć niekiedy jest on dodawany. Zawiera takie dodatki, jak: cebula, karczochy, filety z sardeli, ser, pesto, oregano, które zapieka się w cieście. Zobacz, w których pizzeriach w Rzeszowie jest podawana.