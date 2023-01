Pijany kierowca uciekał samochodem przed policją. Może pójść za kratki OPRAC.: Marcin Żminkowski

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy, który wczoraj wieczorem w Trzcianie, nie zatrzymał się do kontroli. Kierujący hondą, na widok radiowozu, mimo podawania sygnałów do zatrzymania się, zignorował je i próbował uciec przed funkcjonariuszami. Po zatrzymaniu okazało się, że 43-latek był pijany i miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.