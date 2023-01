Pierwszy „Czwartek jazzowy” w tym roku. W WDK zagra krakowski zespół More than four

Zespół znany jest głównie z występów w krakowskich piwnicach: Pod Baranami, Piec Art czy Drukarni. Nieśpieszna ewolucja prowadzi muzyków od klasycznego jazzu spod znaku Blue Note do polskich twórców takich jak Andrzej Zaucha, Ewa Bem, a nawet… Hanka Ordonówna. Nie jest to jednak grupa rekonstrukcyjna, prędzej należy spodziewać się dekonstrukcji. Zespół wyróżnia to, że sięga do rzadko przypominanego repertuaru wspaniałych polskich artystów i kompozytorów (Zaucha, Bem, Przybora, Wasowski).

Grupa wystąpi w składzie: Magdalena Mędrala-Jojczyk – wokal; Maciej Dudek – gitara; Antonina Michalska-Sabal – perkusja; Maciej Sabal – trąbka; Krzysztof Babicki – saksofon altowy; Piotr Wojnarowski – bas.

Bilety w cenie 20 zł