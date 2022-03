Pierwsza biblioteka w obiekcie handlowym na terenie Rzeszowa

Z uwagi na lokalizację nowa biblioteka pracuje dłużej, w poniedziałki i wszystkie soboty od 10 do 15, a od wtorku do piątku od 10 do 19. Robiąc zakupy i korzystając z usług będzie można zawitać do biblioteki i pożyczyć nie tylko książki, ale i wprowadzone do oferty audiobooki, poczytać codzienną prasę, zostawić dziecko w kąciku zabaw.

Natalia Szwedo z WiMBP w Rzeszowie zapewnia, że w ruchomej części biblioteki będzie dużo się działo: będą organizowane warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz spotkania autorskie.