Piernik z ziemniaków. Polecamy sprawdzony przepis

Piernik ziemniaczany

Składniki:

1/2 kg ziemniaków, 1/2 kg maki, 1/2 l miodu, 30 dag cukru, 1/2 kostki margaryny, 3 jajka, 2 łyżki kakao, cynamonu, pokruszone orzechy i migdały, 2 łyżeczki sody oczyszczonej i przyprawy do piernika.

Wykonanie:

Ziemniaki ugotować, przepuścić przez praskę i odstawić do wystygnięcia. Miód roztopić z cukrem i margaryną, odstawić do wystygnięcia. Do masy miodowej dodać jajka, kakao, bakalie, cynamon i wymieszać. Do ziemniaków dodać mąkę, przyprawę do pierników, sodę i delikatnie wymieszać. W masie ziemniaczanej zrobić dołek i powoli wlewać masę miodową. Wszystko dokładnie wymieszać. Wylać na blaszkę. Piec w tem.180 st. C przez ok. 40 min. Na koniec przyozdobić lukrem według uznania.