Pielgrzymi wyruszyli dzisiaj z Rzeszowa na Jasną Górę. Będą szli dziesięć dni [ZDJĘCIA]

Pielgrzymów pożegnał na pl. Farnym w Rzeszowie bp rzeszowski Jan Wątroba. W homilii powiedział on, że pielgrzymi idą i jadą na Jasną Górę z przesłaniem pokoju dla Ukrainy. Bp Wątroba nawiązał też do przypadającej 3 sierpnia 121. rocznicy urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówiąc o maryjności Prymasa Tysiąclecia stwierdził, że nie zawiódł się on na zawierzeniu Maryi.

Pielgrzymi codziennie będą pokonywać ok. 30 km. Pierwszy nocleg zaplanowano w Kamionce i sąsiednich miejscowościach. Pielgrzymka zakończy się 13 sierpnia mszą św. na Jasnej Górze. Na pielgrzymce będzie prawie 30 księży, będą też diakoni, klerycy, siostry zakonne. Każdego dnia msze św. będą odprawiać zaproszeni biskupi. Bp Jan Wątroba weźmie udział w nabożeństwie za ojczyznę w Jamach 6 sierpnia o godz. 15; będzie z pielgrzymami również 13 sierpnia na zakończenie pielgrzymowania.

Natomiast blisko 200 rowerzystów w ciągu 3 dni pokona trasę liczącą 290 km (Rzeszów-Wiślica-Olsztyn-Jasna Góra). Na Jasnej Górze powinni zameldować się 6 sierpnia o godzinie 7.30. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie msza w Kaplicy Matki Bożej i Droga Krzyżowa na Wałach.