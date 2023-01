Pięć wypadków podczas weekendu sylwestrowo-noworocznego. Podkarpacka Policja podsumowuje

Podczas sylwestrowo-noworocznego weekendu podkarpaccy policjanci na drogach naszego regionu starali się zapewnić bezpieczeństwo podróżującym. Dołożyli wszelkich starań, aby wszyscy którzy wyruszyli na spotkania i zabawy sylwestrowe, dotarli bezpiecznie do celu i równie bezpiecznie powrócili do swoich domów. Od piątku 30 grudnia do północy 2 stycznia, na drogach Podkarpacia doszło do 5 wypadków, w których 5 osób zostało rannych, na szczęście nikt nie zginął.

Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących po drogach naszego województwa. Reagowali na łamanie prawa przez kierujących, zwłaszcza tych, którzy jeździli niebezpiecznie - zbyt szybko, nieprawidłowo wyprzedzając, czy wymuszając pierwszeństwo. Nie było pobłażliwości dla pijanych kierowców.

Podczas noworocznego weekendu, funkcjonariusze zatrzymali 17 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pomimo tego, że wcześniej pili alkohol.