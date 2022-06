Pani Beata wygrała samochód w loterii podatkowej „Rzeszów to My” Beata Terczyńska

UM Rzeszów

- Chciałam zachęcić rzeszowian do tego, żeby uczestniczyli w konkursach organizowanych przez miasto, bo ja jestem żywym dowodem na to, że takie niespodzianki mogą się zdarzyć każdemu - mówiła dziś zwyciężczyni odbierając od prezydenta Rzeszowa kluczyki do nowego auta.