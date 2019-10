"Palce diabła" znalezione na Podkarpaciu. Ale na tym nie koniec niespodzianek w przyrodzie. Mamy zdjęcia!

Okratek wydziela bardzo intensywny zapach gnijącego mięsa, ale nie jest trujący. Z powodu tego zapachu uważany jest za niejadalnego. Co ciekawe, są kraje, w których jest on gatunkiem chronionym. Grzyba w lesie znalazła pani Maria, a sfotografował pan Mateusz. Do naszej redakcji przesłała je pani Ligia.

Czytelnik