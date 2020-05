„Pajownia” - nowe miejsce na mapie Rzeszowa. Czy rzeszowianie pokochają paje, przysmak Amerykanów? [ZDJĘCIA]

„Pajownię” znajdziemy przy ul. Dąbrowskiego 31. Drzwi cukierni otwierają się o godz. 10 i nie zamykają do 18, od wtorku do piątku. W poniedziałki jest nieczynne . W weekendy po ciastko i kawę można wpaść od 10 do 17. Patrycja „Pajownię” nazywa „cukiernio-piekarnio-kawiarnią”. Chociaż na razie kawę można brać tylko na wynos, ale w przyszłości wypijemy ją, siedząc przy stoliku.

- To było coś nowego i innego – wspomina Patrycja. - Stwierdziłam, że chcę się dowiedzieć więcej na ten temat. Złożyłam podanie do znanej cukierni w Stanach, która piecze tylko paje. Był to Four & Twenty Blackbirds w Nowym Jorku. Tam pracowałam przez rok i… zakochałam się w tym ciastku.

Ale co to jest ten paj?

- Większość klientów pyta, co to za tarta! A ja tłumaczę, że to nie tarta, tylko paj. Przywołuję np. obrazki z amerykańskich filmów. I ludzie wychodzą z kawałkiem „na spróbowanie” – wspomina dziewczyna. - Paj to typowo amerykański wypiek. Różni się tym od tarty, że ma inne ciasto. Ciasto na paja przygotowuje się w inny sposób. Jest, moim zdaniem, trudniejsze do zrobienia - tak, aby było dobre. To coś pomiędzy ciastem francuskim, a ciastem kruchym. Ciężko to opisać, trzeba spróbować – zachęca Patrycja. – Ciasto jest lekko rozwarstwione. Nie jest słodkie, bardziej słone. Za to nadzienie jest słodkie. To się fajnie łączy, a ciasto jest idealnie wyważone, ani za bardzo ani za mało słodkie.