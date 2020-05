Otwierają baseny. Jakie zasady będą obowiązywać?

Wytyczne dotyczące funkcjonowania basenów, spa, jacuzzi i wodnych placów zabaw przygotował dla ministerstwa zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Z wytycznych wynika, że liczba osób korzystających z basenu w jednym czasie musi być na tyle mała, by możliwe było utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 metry, także podczas pływania w basenie. W praktyce wynika z tego, że z jednego toru pływackiego będzie mogła korzystać tylko jedna osoba. - Pożądane jest, aby rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej było w miarę równomierne. W dużych obiektach, jeśli jest to trudne do osiągnięcia, można rozważyć podział powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty - czytamy. - Konieczność przestrzegania zasady zachowywania tej minimalnej odległości dotyczy całego obiektu - nie tylko niecki basenowej, ale także jej otoczenia: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika. Szczególnej uwagi wymagają szatnie i przebieralnie, będące z reguły stosunkowo niewielkimi pomieszczeniami, w których często przebywa jednocześnie spora liczba osób i panuje tłok. Umożliwienie utrzymania powyższej odległości między wszystkimi użytkownikami obiektu oraz członkami personelu przez cały czas korzystania z obiektu jest podstawą dla określenia liczby osób, jaka w obecnych warunkach może w nim przebywać. Można to osiągnąć poprzez kontrolę przy kasie, działania zastosowane w strefie przebieralni oraz odpowiedni nadzór. Czy na basenie będą obowiązkowe maseczki? Co z zajęciami grupowymi? Czy w wodzie można się zarazić? Czytaj dalej na kolejnych slajdach.