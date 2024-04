Oto wyniki głosowania w II turze na burmistrza w gm. Tyczyn w wyborach samorządowych 2024

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Oficjalne wyniki I tury wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki głosowania I tury wyborów samorządowych 2024 do rady miasta i na burmistrza.

Może być również tak, że więcej niż dwóch kandydatów otrzymało ilość głosów, która uprawnia do udziału w drugiej turze. Wtedy o przejściu dalej decyduje większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów.

2 tura wyborów samorządowych przeprowadzana jest jedynie w przypadku prezydenta, wójta i burmistrza. Ma to miejsce, kiedy podczas pierwszej tury nie wyłoniono zwycięzcy, czyli żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50 proc. głosów. W drugiej turze biorą udział dwaj kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki i odbywa się ona 14 dni po pierwszym głosowaniu.

Drugą turę wygrywa kandydat, który uzyska lepszy rezultat w głosowaniu. Jeśli jednak dojdzie do remisu, to decydujące okaże się to, który z nich w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał większą ilość głosów niż drugi kandydat.