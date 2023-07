Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 30.07.2023 11:33, gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

Obowiązuje od: 30.07.2023 11:33 do: 30.07.2023 20:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie: dopływów Wisły w południowej części województwa oraz Strwiąża od 13:00/30.07.2023 do 20:00/30.07.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Szczegóły na meteo.imgw.pl

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.