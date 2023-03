Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 28.03.2023 15:30, Przymrozki

Ostrzeżenie RSO: PRZYMROZKI

Obowiązuje od: 28.03.2023 15:30 do: 30.03.2023 08:00

Województwo podkarpackie powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę około -5°C, przy gruncie około -8°C, w nocy ze środy na czwartek około -1°C, przy gruncie około -4°C. Temperatura maksymalna w środę około 5°C.

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.