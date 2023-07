Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 26.07.2023 11:54, Gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

Obowiązuje od: 26.07.2023 11:54 do: 27.07.2023 10:00

MGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 Zlewnie Brenia, Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz Strwiąża od 12:00/26.07.2023 do 10:00/27.07.2023. W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym w tym również opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwaltowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Szczegóły na meteo.imgw.pl

Czym jest RSO?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.